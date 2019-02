La diplomática designada por Guaidó toma posesión de la sede de la embajada en Costa Rica   

San José, Costa Rica.



María Faría, la embajadora designada en Costa Rica por el líder del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino de ese país en enero pasado, tomó posesión este miércoles de la sede diplomática en San José.



Faría escribió en su cuenta de Twitter que "en el cumplimento de las funciones diplomáticas asignadas por el presidente (Juan Guaidó) y reconocidas por el Gobierno de Costa Rica, asumimos el control de la sede administrativa de la Embajada de Venezuela en San José".



La venezolana acompañó su publicación de una foto en la que aparece acompañada de varias personas y una bandera de Venezuela.







El pasado 1 de febrero el Gobierno de Costa Rica otorgó el reconocimiento como embajadora a María Faría, luego de que el 29 de enero fuera designada en el cargo por Guaidó, a quien el país centroamericano considera como el presidente interino de Venezuela.



Faría presentó sus cartas credenciales el pasado 13 de febrero ante el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y el canciller Manuel Ventura.



Costa Rica desconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela desde que asumió su segundo periodo de Gobierno el pasado 10 de enero, y el 23 de este mes reconoció al líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como mandatario interino de ese país.



Lea más: Altos mandos militares de EEUU y Colombia presionan a militares venezolanos



El 15 de febrero el Gobierno de Costa Rica notificó a la representación diplomática nombrada por Nicolás Maduro de un plazo de 60 días para poner en orden sus asuntos y salir del país.



Los funcionarios que deben salir de Costa Rica son el ministro consejero Nabil Mora, la segunda secretaria Angélica Ramírez, y la agregada diplomática Nelly de la Mata Ovalles.



El último embajador nombrado por Maduro en Costa Rica es Jesús Javier Arias Fuenmayor, quien asumió el cargo desde 2014, pero quien al parecer desde hace un tiempo no está ejerciendo las funciones en el país.



Costa Rica forma parte del Grupo de Lima, conformado por países latinoamericanos, y del Grupo de Contacto integrado por la Unión Europea y un grupo de países de Latinoamérica.



Lea más: Confusión sobre el posible reconocimiento de Japón a Guaidó



En ambos foros Costa Rica ha abogado por una salida pacífica a la crisis de Venezuela mediante elecciones libres y transparentes que garanticen el retorno del estado de derecho y la democracia.



Costa Rica también rechaza cualquier intervención militar en el país suramericano, según ha pronunciado en reiteradas ocasiones la Casa Presidencial y la Cancillería.



El Gobierno de Costa Rica no envió representación a la toma de posesión de Maduro el pasado 10 de enero y al día siguiente envió una nota diplomática en la que reiteró que no le reconoce como mandatario a partir de esa fecha.



En esa nota, Costa Rica ratificó su "inequívoca y firme condena" a la ruptura del orden constitucional en ese país.