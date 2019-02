Confusión sobre el posible reconocimiento de Japón a Guaidó

Tokio, Japón.



El marco jurídico de los vínculos oficiales entre Japón y Venezuela quedó hoy rodeado de confusión al no estar claro si el Gobierno de Tokio ha reconocido o no a Juan Guaidó como presidente interino del país sudamericano.



Aunque el Gobierno japonés anunció en las últimas horas su "claro apoyo" a Guaidó, refiriéndose a él como "presidente interino" de Venezuela, la embajada de este país en Tokio afirmó hoy que ello no implica un reconocimiento oficial y que Japón ha comunicado que seguirá trabajando con el Gobierno "legítimo" de Nicolás Maduro.



Los hechos se han sucedido después de que el martes por la tarde el embajador venezolano en Japón, Seiko Ishikawa, fuera convocado a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores para ser informado de la nueva posición adoptada por el Gobierno de Tokio.



Lea más: Japón reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela



En ese momento, el ministro nipón de Exteriores, Taro Kono, hacía un repaso de las demandas sobre unas elecciones libres en Venezuela que ha venido haciendo Japón, algo que considera no ha sucedido, y recordó que Guaidó se proclamó presidente interino.



"Basado en estas situaciones, nuestro país manifiesta el claro apoyo al presidente interino Guaidó", afirmó Kono. "Nuevamente vamos a pedir que se realicen las elecciones presidenciales de forma libre y justa lo antes posible", agregó.







Hoy, sin embargo, el embajador venezolano dio a conocer detalles de la reunión que había mantenido en la cancillería japonesa donde le informaron de ese tema, y su conclusión fue clara: "La realidad es que Japón no se ha sumado a los países que han reconocido al diputado Guaidó como presidente interino".



Lea más: Maduro reta a Guaidó a convocar elecciones para "darle una revolcada"



Según reveló Ishikawa, segunda generación de emigrantes japoneses a Venezuela, los funcionarios nipones con los que habló destacaron que el anuncio de Kono "no implicaba un reconocimiento al diputado Guaidó como presidente interino".



"Manifestaron finalmente la disposición de seguir trabajando con el Gobierno del presidente legítimo y constitucional de Venezuela, que es el señor Nicolás Maduro", insistió el diplomático.



Preguntado, sin embargo, si en la reunión en algún momento las autoridades niponas anunciaron su intención de retirar a Ishikawa sus credenciales como representante venezolano, el diplomático respondió que "ésa es una precisión que debería dar la cancillería japonesa".



"Ellos quieren seguir trabajando con el Gobierno de Nicolás Maduro, y por consiguiente yo seguiré trabajando aquí en Japón", insistió Ishikawa en la rueda de prensa que ofreció en la embajada de Venezuela en Tokio.



Lea más: Maduro cierra frontera por mar y aire para evitar ingreso de ayuda humanitaria



Las "precisiones" a las que alude el embajador venezolano aún no han surgido de parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, según consultas hechas por Efe después de las rueda de prensa del diplomático venezolano.



En sus declaraciones del martes, Kono insistió en sus demandas para que en Venezuela se celebren elecciones libres y justas, una posición que mantuvo después de que Estados Unidos reconociera a Guaidó como presidente interino de Venezuela el pasado 23 de enero

No tuvo cambios tampoco cuando varios países europeos adoptaron la misma decisión el pasado 4 de febrero.



De hecho, ese mismo día, en una rueda de prensa que ofreció durante una visita oficial a Tokio, la canciller alemana, Angela Merkel, anunció que Berlín reconocía a Guaidó como "presidente interino legítimo".



Lea más: Parlamento de Venezuela autoriza el ingreso de la ayuda humanitaria



Merkel tenía a su lado al primer ministro nipón, Shinzo Abe, pero éste se limitó a expresar su deseo de que la situación en Venezuela "se soluciones de forma pacífica, democrática y estable".



La nueva posición sobre Venezuela del Gobierno de Tokio, que lo acercaría a los principios que defiende Washington, se conoce días después de que se filtrara la información de que Abe había propuesto al presidente de EEUU, Donald Trump, para el Premio Nobel de la Paz.



Lo reveló el propio Trump en una rueda de prensa, el viernes pasado, pero en Tokio el propio Abe evitó hacer comentarios y sólo recordó que el Comité del Premio Nobel "no revela quién ha sido recomendado o quién ha realizado las recomendaciones".