López Obrador desea que veredicto contra "El Chapo" sea una "lección" para criminales

Ciudad de México.



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, deseó este martes que el veredicto contra Joaquín "el Chapo" Guzmán sirva de "lección" para que los criminales eviten seguir sus pasos y valoren la libertad.



"Que sirva de enseñanza y que sea una lección", apuntó el líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en su conferencia de prensa matutina.



Sobre la declaración de culpabilidad por un jurado en Nueva York contra el narcotraficante, que puede ahora ser sentenciado a cadena perpetua, opinó que es una decisión tomada en Estados Unidos y hay que ser "respetuoso" de los procesos legales.



Lea más: Ellos son los temibles compañeros de prisión que tendría "El Chapo" Guzmán



"No le deseamos mal a nadie. Me gustaría que quienes toman estos caminos, recapaciten", dijo en alusión al poderoso capo del cártel de Sinaloa.



De manera aleccionadora, instó a los criminales a pensar que la libertad es un "don muy preciado" y a que no se debe "causar daño" al prójimo ni a los familiares, porque la vida en la delincuencia genera "sufrimientos".



Finalmente, aseveró que actualmente se relaciona "la felicidad verdadera" con lujos, fama y todo "lo material".



"La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, con la conciencia, con el prójimo", remachó.



Lea más: Que El Chapo pague el muro: Cruz pide a Trump decomisar fortuna del capo



Anunció además que pronto el Gobierno federal realizará un programa para reducir el consumo de drogas entre los jóvenes.



Este martes, varios medios locales informaron que el policía federal que capturó al Chapo en 2016, Nicolás González, será dado de baja de su cargo.



Cuestionado por la prensa si ello implicaría perder la protección oficial, López Obrador respondió: "No aplica la austeridad en este caso. (...) Periodistas, gente amenazada y que requiere seguridad va a tener siempre la protección de nosotros, es una obligación".



Este 12 de febrero, un jurado en Nueva York declaró culpable al Chapo de los diez cargos que pesaban contra él como responsable del cártel de Sinaloa, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua.



La defensa del Chapo durante este juicio que ha durado tres meses anunció que apelará la sentencia condenatoria contra el narcotraficante, quien fue extraditado a Estados Unidos el 20 de enero de 2017 después de haber escapado en 2014 de una cárcel mexicana de alta seguridad.