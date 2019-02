Rubio advierte a Maduro que le espera lo "peor"

Washington, Estados Unidos.

El senador estadounidense Marco Rubio vaticinó el lunes lo "peor" para el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y auguró "cárcel" para el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, pero reiteró la oferta de Washington de eximir de sanciones a altos mandos que desconozcan su "ilegítima" autoridad.



Rubio aseguró que "el futuro de la democracia en Venezuela está en gran medida en manos de seis hombres", y prometió que no habrá una "purga militar" para los que adhieran a Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por Estados Unidos y medio centenar de países.



Guaidó, jefe del Parlamento elegido en 2015, se autoproclamó el 23 de enero comprometiéndose a organizar nuevas elecciones, tras considerar que Maduro fue reelecto en comicios fraudulentos.





Rubio, punta de lanza de la ofensiva del presidente Donald Trump contra la Venezuela de Maduro, dijo que el proceso iniciado hace tres semanas "es irreversible" y que Maduro "no tiene escape".



"A partir de aquí solo se pone peor para Maduro", señaló en un foro organizado por la conservadora Heritage Foundation y el Instituto Republicano Internacional.



Y agregó que, para Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente que rige con poderes absolutos, "no existe futuro, simplemente en una cárcel".



Aunque dijo que otros como él no podrán "recibir ningún tipo de amnistía de parte de Estados Unidos por cargos federales", se podrá hacer concesiones a fin de "evitar un baño de sangre".



"A nivel militar y en otros lados existe una oportunidad para algunos de limpiarse un poco, dependiendo de lo que hayan hecho", dijo aunque recalcó que esta "ventana de oportunidad" "no existe para siempre".



Rubio prometió en Twitter "inmunidad" al ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, el almirante Remigio Ceballos, el mayor general Jesús Rafael Suárez Chourio, el almirante Giuseppe Alessandrello Cimadevilla, el general de división Edgar Valentín Cruz Arteaga y el mayor general Antonio Benavides Torres "si ayudan a restaurar la democracia".



"No habrá una purga militar después de Maduro, porque Venezuela los necesitará para su seguridad y estabilidad durante la transición a la democracia", tuiteó, tras hacer la misma oferta a Padrino la semana pasada.

Rubio, quien asegura que Maduro lidera "una empresa criminal", se preguntó cómo es posible que él o Cabello pesen tanto "en un país donde la gente se muere de hambre".



"Parecen refrigeradores, ¡son enormes!", afirmó, provocando risas. "Resulta gracioso, pero es cierto: nunca ha habido una desconexión mayor entre una población hambrienta y estos futuros pacientes cardíacos con sobrepeso".



El consejero de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, instó el miércoles a los militares a tomar "la opción correcta" y reconocer a Guaidó.



El Parlamento venezolano aprobó el 15 de enero una ley de amnistía para civiles y militares que desconozcan a Maduro, tras declararlo "usurpador" de la presidencia. Más tarde, Guaidó aclaró que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.