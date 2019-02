Fiscalía investiga a National Enquirer por supuesto chantaje a Bezos, según CNN

Nueva York, Estados Unidos.



La Fiscalía Federal está investigando si el tabloide National Enquirer intentó chantajear al dueño de Amazon, Jeff Bezos, como denunció este jueves el ejecutivo en un artículo de prensa, informó este viernes el canal de televisión CNN.



Fiscales del tribunal federal del distrito sur de Nueva York están revisando las acusaciones lanzadas por Bezos para "determinar si la compañía violó un acuerdo" de inmunidad alcanzado con la Fiscalía el año pasado, según fuentes sin identificar citadas por el canal televisivo.



David Pecker, jefe de American Media (AMI), matriz del National Enquirer, obtuvo inmunidad de la Fiscalía en agosto de 2018 a cambio de colaborar con las autoridades en su investigación sobre unos pagos para silenciar a dos mujeres que supuestamente habían mantenido relaciones extramatrimoniales con el presidente estadounidense, Donald Trump, y que se llevaron a cabo con la mediación del abogado de Trump Michael Cohen.



Según dicho acuerdo, si AMI incurría en cualquier delito futuro, entonces la compañía informativa sería procesada por los pagos para encubrir a Trump.



Por su parte, American Media ha informado en un breve comunicado de que ha comenzado una investigación interna sobre las alegaciones de Bezos.



"La dirección se ha reunido y ha determinado que debe investigar de manera inmediata y a fondo las alegaciones. Una vez concluya esta investigación, la dirección tomará las acciones apropiadas que sean necesarias", asegura la nota.



Sin embargo, en la misma misiva, American Media subraya que "cree fervientemente que actuó legalmente en la información sobre la historia de Bezos".



Según la matriz del tabloide, el presidente de Amazon publicó sus acusaciones "cuando se estaban llevando a cabo negociaciones de buena fe para resolver todas las cuestiones con él".



The National Enquirer sacó a la luz en enero que Bezos mantenía una relación extramatrimonial con la expresentadora de televisión Lauren Sánchez, días después de que el dueño de Amazon y su esposa, MacKenzie, anunciaran que se divorciaban.



A raíz de esa información, Bezos contrató a investigadores para determinar el origen de la filtración.



Según explicó el dueño de Amazon en un artículo en Medium, el presidente de American Media Inc., la matriz del tabloide, le contactó a través de intermediarios mutuos para extorsionarle con publicar fotos y mensajes privados si no cesaba la investigación.



"Por supuesto que no quiero que se publiquen fotos personales, pero tampoco quiero participar en sus conocidas prácticas de extorsión, favores políticos, ataques políticos y corrupción", dijo Bezos sobre American Media Inc.



Bezos insinuó en el texto que el origen de las publicaciones en su contra puede estar en la cobertura que hace The Washington Post, también de su propiedad, sobre la Presidencia de Donald Trump y también sobre Arabia Saudí.



Además de cesar la investigación sobre la filtración, según Bezos, Pecker también le exigía una rectificación sobre sus declaraciones de que el origen de la cobertura "tenía motivaciones políticas o influencias políticas".