Caos en los aeropuertos por cierre de Gobierno en EEUU

Washington, Estados Unidos.

Parques nacionales sin personal, largas filas en los aeropuertos y centros de asistencia para las personas más pobres: los efectos del cierre parcial del gobierno de Estados Unidos son numerosos y no hay ninguna solución a la vista.

La basura se está acumulando alrededor de los botes de desechos en los parques nacionales que carecen de empleados federales. Tras el cierre, éstos fueron considerados no esenciales y dejaron de recibir sueldo . En algunos casos, han sido reemplazados por voluntarios. A diferencia de los "shutdown" anteriores, algunos parques nacionales han permanecido abiertos incluso sin guardaparques para garantizar la seguridad. La entrada a dichos sitios, ahora gratuita, no está exenta de riesgos para los visitantes. Al menos siete personas han muerto en accidentes desde el 22 de diciembre, según el informe de los medios. Para pagar a los empleados de los lugares más visitados, el Servicio Nacional de Parques ha decidido utilizar el presupuesto de las tarifas de las entradas, generalmente reservado para financiar la infraestructura. Los famosos museos Smithsonian y el Zoológico Nacional en Washington se cerraron al público el 2 de enero debido a la falta de fondos, aunque algunos empleados todavía están alimentando a los animales.

3 Programas sociales para pobres

Las personas más pobres son víctimas colaterales del cierre, que afecta al Departamento de Vivienda y Desarrollo (HUD, por sus siglas en inglés), la agencia responsable de la vivienda pública. HUD ha pedido a 1,500 propietarios que utilicen sus cuentas de reserva y que no desalojen a los inquilinos que no puedan pagar el alquiler.



Los cupones de alimento emitidos por el Departamento de Agricultura, para alimentar a 38 millones de personas, también podrían ser limitados a partir de febrero, ya que la financiación de emergencia cubriría menos de dos tercios de ese mes, según informaron los medios.



Las comunidades de nativos americanos también se ven afectadas por la falta de fondos para la Oficina de Asuntos Indígenas, que proporciona servicios básicos a casi dos millones de personas, según el The New York Times.



Sharice Davids, un congresista nativo americano que representa a un distrito de Kansas, dijo a la Radio Pública Nacional que un nativo americano falleció recientemente porque los servicios de emergencia no habían sido capaces de intervenir a tiempo, ya que la carretera estaba intransitable debido a la falta de mantenimiento.