López Obrador tras desplome de helicóptero: "No actuaríamos contra nadie"

Ciudad de México.



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió hoy no ocultar "absolutamente nada" y así eliminar "sospechas" hacia su gobierno en el accidente aéreo en el que perecieron los políticos conservadores mexicanos Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle.



"De parte del gobierno hay el compromiso y la disposición de que se conozca toda la verdad. No vamos a ocultar absolutamente nada. Tenemos que saber qué fue lo que originó este accidente y esta tragedia", apuntó el líder izquierdista en la rueda de prensa matutina.



En Palacio Nacional, López Obrador afirmó que se llevará a cabo una investigación transparente para que no "haya ninguna sospecha", luego de que algunos políticos de oposición y usuarios de redes sociales insinuaran la posible participación del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) o del Ejecutivo en el suceso.



Lea más: México: Despiden a gobernadora y senador en politizado funeral de Estado



"Para que no haya ninguna sospecha, el Gobierno de la República recurrirá a una instancia independiente del extranjero, de reconocido prestigio, para que presente un dictamen que vamos a dar a conocer al pueblo de México, en su momento", apuntó.



Cuestionado sobre una posible teoría de la conspiración en contra de su partido, el líder izquierdista indicó que no es "represor" y que el cambio que propugna es por la "vía pacífica".



"Vamos a lograr este cambio por el camino de la concordia. Nunca jamás actuaríamos en contra de nadie", señaló López Obrador, que criticó a ciertos políticos de derecha e incluso a las redes sociales y a "grupos neofascistas" de actuar "de manera mezquina".



Lea más: México pedirá ayuda a EEUU para investigar muerte de gobernadora y senador



El lunes por la tarde se desplomó en el municipio de Coronango, en el céntrico estado Puebla, un helicóptero en el que viajaban la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su marido y senador, Rafael Moreno Valle, ambos del derechista Partido Acción Nacional (PAN).



Además murieron un asistente de Moreno Valle llamado Héctor Baltazar, el piloto Roberto Coppe y el primer oficial Marco Antonio Tavera.



López Obrador informó también que el cierre de Administración en Estados Unidos dificulta el apoyo del Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte de ese país.

Lea más: Helicóptero que se desplomó con gobernadora de Puebla estaba en buen estado



"Hay una situación de paro con el Gobierno de Estados Unidos. (Y del Consejo) nos contestaron que están esperando que esto se decida, se resuelva, para que puedan venir y participar en la solicitud" de asistencia, detalló el mandatario.



Sobre la participación internacional, Carlos Morán, subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), indicó que se está también buscando la participación de peritos de Canadá y de especialistas europeos.