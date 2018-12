Exabogado de Trump: "Estoy cansado de las mentiras" del presidente

Washington, Estados Unidos.

Michael Cohen, exabogado personal del presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que aceptó colaborar con la justicia por estar "cansado de las mentiras" de su ex jefe, y subrayó que éste conocía que el pago para silenciar a dos mujeres con las que supuestamente tuvo relación "estaba mal".

"Estoy cansado de las mentiras. Estoy cansado de ser leal al presidente Trump. Di lealtad a alguien que, en verdad, no merece lealtad", afirmó Cohen en una entrevista en la cadena ABC.

Las palabras de Cohen son las primeras después de que el miércoles fuese condenado a tres años de cárcel por una serie de cargos que incluyen asuntos vinculados a la investigación sobre la trama rusa, como mentir al Congreso sobre el proyecto del ahora mandatario de ubicar en Moscú una Torre Trump.

Se declaró culpable tanto en ese caso dirigido por el fiscal especial que investiga la trama rusa, Robert Mueller, como en otro encabezado por fiscales de Nueva York, que le acusaban de evasión de impuestos y violaciones de la ley de financiación de campañas electorales por el pago a dos mujeres, a las que Trump quería silenciar por haber cometido adulterio con ellas.

"Por su puesto" que el presidente sabía que estos pagos "estaban mal", indicó, quien fuera uno de sus colaboradores más estrechos.

Este jueves, Trump marcó distancias respecto a Cohen al asegurar que "nunca" ordenó a su exabogado "violar la ley" y que "simplemente aceptó esos cargos para avergonzar al presidente" y obtener "una sentencia de prisión muy reducida".

"No creo que haya nadie que se crea eso. En primer lugar, nada en la Organización Trump se hacía si no pasaba por Trump. Él me instó a hacer esos pagos, me instó a involucrarme en estos asuntos", agregó el exletrado.

En concreto, indicó que el actual presidente estaba entonces "muy preocupado por cómo podría afectar las elecciones" presidenciales de 2016, ya que se conocieron semanas antes de la votación.