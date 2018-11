BID: violencia y crimen amenazan desarrollo de Latinoamérica

Santiago de Chile.



La violencia en América Latina y el Caribe, la región con más homicidios del planeta, ha alcanzado niveles alarmantes que amenazan el desarrollo económico y social de los últimos años en el continente, advirtió hoy el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un informe que presentó en Santiago.



Bajo el título "Crimen y violencia: obstáculos para el desarrollo de las ciudades de América Latina y el Caribe", el BID traza un panorama de la criminalidad en la región, analiza sus posibles causas y da recomendaciones para revertir la situación.



"América Latina tiene que pensar que los beneficios que nos ha traído el crecimiento económico y la reducción de la pobreza no los estamos potenciando al máximo si no atendemos el crimen y la violencia", dijo a Efe Nathalie Alvarado, directora de Seguridad Ciudadana y Justicia del BID.



Alvarado subrayó que Latinoamérica es la región más violenta del mundo y tiene tasas de homicidios superiores a las de países en guerra.



Según cifras del informe, en la región ocurre el 39 % de los homicidios mundiales pese a que solo tiene el 9 % de la población global.



América Latina ha registrado 2.5 millones de homicidios desde el año 2000, de los cuales el 75 % se cometieron con arma de fuego, por encima del 50 % de promedio mundial.



El BID, que elaboró el documento junto al Instituto Igarapé de Brasil, advirtió de que, si la situación actual y las tendencias se mantienen, la tasa de homicidios puede pasar de los 22 asesinatos por cada 100,000 personas de 2017 a cerca de 35 homicidios por 100,000 personas el año 2030.



Alvarado destacó el impacto económico y social de la violencia en la región, donde tanto las víctimas como los victimarios son en muchas ocasiones jóvenes de entre 18 y 23 años.



"Tenemos nuestros jóvenes y el futuro de nuestro capital comprometido por esta situación de crimen y violencia y por la ineficiencia de las instituciones de seguridad y justicia en la región", apuntó la responsable del BID.



Según el informe, la violencia les cuesta a los países de la región en promedio el 3,5 % de su Producto Interior Bruto (PIB), el equivalente a 170,000 millones de dólares al año.



Centroamérica es la zona donde la delincuencia tiene un mayor costo económico, con el 4,22 % de su PIB, seguido del Caribe (3.72 %), la región andina (3.08 %) y el Cono Sur (3 %).



Pese a que se habla de la violencia en Latinoamérica de manera generalizada, las cifras muestran una gran heterogeneidad entre los países, dentro de los propios países e incluso entre las ciudades y barrios.



Existe además una gran concentración y en algunas zonas como Centroamérica casi la mitad de los homicidios se registran en menos del 10 % de los municipios.



El informe muestra que la inseguridad es particularmente aguda en las ciudades de la región. En Caracas (Venezuela), San Pedro Sula (Honduras), San Salvador (El Salvador) y Acapulco (México) superan los 80 homicidios por cada 100,000 habitantes, muy por encima del promedio regional.



Algunos factores asociados al alza de la criminalidad son la rápida y desordenada urbanización de las ciudades de la región y el estancamiento de la productividad en las urbes.



Esto ha fomentado el desempleo juvenil, un factor que en muchos países de la región se asocia al auge de la delincuencia, señala el BID en el informe.



También incide la falta de respuesta de las instituciones de seguridad y justicia, pues solo 20 de cada 100 homicidios de la zona acaban con una condena, frente al 43 por cada 100 a nivel mundial.



La directora de Seguridad Ciudadana y Justicia del BID consideró que algunas medidas que pueden tomarse para comenzar a revertir la situación es trabajar en la prevención de la violencia, profesionalizar las policías y fortalecer los sistemas de justicia.



"Hay que ver cómo eliminamos ese sentimiento que hay en América Latina de que hay una tremenda impunidad y trabajamos un sistema penitenciario que está totalmente colapsado por la falta de programas rehabilitadores", dijo Alvarado.



"Al mismo tiempo tenemos muchas personas en las cárceles que no han sido ni condenados por la ineficiencia de la justicia", concluyó. EFE