Bolsonaro combatirá el marxismo y el alarmismo climático

Río de Janeiro.



Ernesto Araújo, anunciado como futuro ministro de Relaciones Exteriores del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó hoy en un artículo que combatirá la ideología marxista en política exterior, incluyendo el "alarmismo climático" y las discusiones "abortistas" en foros multilaterales.



"Usted lector, ¿quiere acabar con la ideología (marxista) en la política externa de Brasil?. Yo también quiero y esa fue la principal misión que el presidente me confió", escribió el futuro canciller en un artículo publicado este martes por el diario Gazeta do Povo.



De acuerdo con el veterano diplomático, el Partido de los Trabajadores (PT), la formación que Gobernó Brasil durante 13 años con Luiz Inácio Lula da Silva y con Dilma Rousseff, convirtió la política exterior del país en una herramienta para difundir su ideología "marxista", y su misión será desmontar ese mecanismo.

Entre los elementos marxistas que, en su opinión, el PT quiso introducir en esas relaciones del país citó el "alarmismo climático", en una referencia a las advertencias científicas sobre los cambios climáticos que han servido de base a varios acuerdos multilaterales en cuyas negociaciones Brasil tuvo un importante papel.



Igualmente citó las "el tercermundismo automático, la adhesión a las discusiones abortistas y anticristianas en los foros multilaterales, y la destrucción de la identidad de los pueblos mediante la inmigración ilimitada".



"Todos esos son elementos de la ideología del PT, es decir del marxismo", aseguró.



Araújo alegó que cuando cuestiona esos asuntos es acusado de querer introducir ideología a las relaciones externas y recibe peticiones para que no se posicione sobre los mismos.



"¿Usted está contra la ideología (en la política externa)? Entonces es necesario que alguien entienda de ideología para oponerse. Para curar una enfermedad no basta con decir que la detestamos; es necesario conocer sus causas y manifestaciones, sus estrategias y sus disfraces. ¿Usted está a favor de la democracia? Entonces deje al pueblo brasileño entrar en la política externa", indicó.



"A algunas personas les gustaría que Jair Bolsonaro hubiese escogido un canciller que saliese por el mundo pidiendo disculpas. Los periodistas están escandalizados y colegas diplomáticos irritados ¿Por qué?. Porque por primera vez tendrán que mirar al propio pueblo a la cara y escuchar su voz", agregó.



El diplomático consideró que el marxismo ya no busca el control de los medios de producción material sino de la producción intelectual y que por eso pasó a producir el discurso público, porque sabe que quien controla la opinión en los periódicos y en las universidades termina controlando la vida social.



El futuro canciller avanzó que su meta es extirpar la ideología del PT de las relaciones externas y que eso incluye ponerle fin a la "transferencia brutal de poder económico en favor de países no democráticos y marxistas", en referencia al apoyo financiero de Brasil a Cuba y Venezuela.



Araújo, anunciado el 14 de noviembre por el ultraderechista como el ministro de Exteriores de su Gobierno, actualmente se desempeña como director del Departamento de Estados Unidos, Canadá y Asuntos Interamericanos de la cancillería.



En artículos publicados en revistas de política exterior y en un blog que creó para hacer campaña por Bolsonaro, Araújo manifestó su admiración por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificó como "salvador" de la civilización occidental, su fe cristiana y sus tradiciones nacionales, y su contrariedad con lo que llamó de "globalismo", promovido por el "marxismo cultural".