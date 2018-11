Congresista latina de EEUU no tiene dinero para pagar el alquiler

Nueva York, Estados Unidos.

La congresista electa de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez admitió que pese a sus ahorros como camarera no podrá mudarse a Washington hasta recibir su primer salario, que será el próximo mes de enero, una vez se haya convertido en la mujer de la Cámara más joven de la historia.



"Estaré tres meses sin salario antes de ser miembro del Congreso. Entonces, ¿cómo consigo un apartamento? Esas pequeñas cosas son muy reales", dijo Ocasio a The New York Times, unas declaraciones que han sido muy comentadas en las redes sociales e incluso criticadas por algunos medios de comunicación, como la cadena Fox.





Ocasio-Cortez, que dijo que este momento es "muy inusual" para ella, ha pasado en cinco meses en ser una desconocida a desbancar al candidato del establishment del Partido Demócrata en unas primarias y luego ganar el escaño en la Cámara de Representantes, en donde a partir del 2 de enero será la congresista más joven de la historia de Estados Unidos con 29 años.

Algunos medios de comunicación como la Fox criticaron estos comentarios de Ocasio, que no podrá pagar su alquiler hasta finales de enero, a la que reprocharon que hace pocas semanas se exhibiera con ropa de marca en la revista Vogue, a lo que ella replicó que esa indumentaria solo era prestada para el reportaje.



Ocasio salió elegida el pasado martes, en las elecciones de medio mandato, por el distrito 14 de Nueva York, que engloba barrios de inmigrantes de clase trabajadora, como ella, de el Bronx y Queens. Ocasio es de origen puertorriqueño. EFE