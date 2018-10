Hawking advirtió al mundo de llegada de superhumanos

Londres, Inglaterra.

El trabajo final de Stephen Hawking, en el que aborda cuestiones que van de la existencia de Dios a la posibilidad de viajar en el tiempo, fue presentado el lunes por sus hijos, que ayudaron a completar el libro tras la muerte del icónico astrofísico británico.



A Hawking siempre le preguntaban las mismas cosas, así que el año pasado comenzó a trabajar en "Breves respuestas a las grandes preguntas", pero no logró terminarlo antes de fallecer en marzo a los 76 años, por lo que su familia y colegas lo completaron con material extraído de su vasto archivo personal.



Medios británicos que tuvieron acceso a la obra afirman que el físico predijo en ésta la aparición de una raza de superhumanos que podría aniquilar a la humanidad.



Esta raza estaría conformada por personas millonarias que tendrán los recursos para editar su propio ADN y el de sus hijos, para convertirse en superhumanos con capacidades mejoradas.



"Estoy seguro de que durante este siglo la gente descubrirá cómo modificar tanto la inteligencia como instintos como la agresión. Probablemente aprueben las leyes contra la ingeniería genética con humanos. A pesar de ello, algunas personas no podrán resistir la tentación de mejorar sus características humanas, como la memoria, la resistencia a las enfermedades y la expectativa de vida", explicó Hawking.



El físico agregó que "una vez que aparezcan tales superhumanos, surgirán problemas políticos importantes con las personas no mejoradas, que no podrán competir con ellos. Presumiblemente, morirán. En cambio, habrá una raza de seres que se diseñan a sí mismos y que están mejorando a un ritmo cada vez mayor", advirtió.



Hawking, que estaba en silla de ruedas debido a una enfermedad degenerativa de las neuronas motoras, dedicó el trabajo de su vida a desentrañar los misterios del Universo.

El cosmólogo fue impulsado al estrellato por su libro de 1988 "Una breve historia del tiempo", un sorpresivo éxito de ventas mundial.



Se ganó así a innumerables seguidores más allá del mundo de la astrofísica, lo que llevó a muchas personas a preguntarle sus opiniones sobre temas más amplios, cuestiones que ahora encuentran su respuesta.



"Intenten dar sentido a lo que ven e interrogarse sobre la existencia del Universo. Sean curiosos en toda circunstancia, siempre se puede hacer algo y tener éxito, no abandonen nunca", escribió Hawkings.



El libro saldrá a la venta simultáneamente en varios países, entre ellos Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia y España, donde lo publica Editorial Crítica.