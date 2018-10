Detienen a más de 90 inmigrantes indocumentados en Río Grande, Texas

Austin, Texas.



Casi un centenar de inmigrantes indocumentados han sido detenidos en varias redadas en el área de del valle del Río Grande en Texas cuando trataban de cruzar de forma irregular la frontera con México, informó ayer la Patrulla Fronteriza (CBP).



La CBP dijo en un comunicado que en las últimas semanas el tránsito de “familias y menores no acompañados” ha sido “elevado”, por lo que mantienen activas las campañas de vigilancia.



Ayer, los agentes de la ciudad de Weslaco, en McAllen (Texas), encontraron un grupo de 31 personas que procedían de Guatemala y El Salvador.



La semana pasada, en el mismo punto fronterizo, la CBP capturó a 61 inmigrantes, que, según la nota, eran en su mayoría “familias y menores no acompañados de nacionalidad guatemalteca”.



Los agentes de Fort Brown (Texas) arrestaron el viernes anterior a un grupo que les informó de que días antes un contrabandista había abandonado a un sujeto gravemente herido.



Horas más tarde, la Policía del condado de Cameron encontró el cadáver de una persona, cuyos detalles no se han publicado al tratarse de una investigación en curso, pero que coincidían con la descripción de ese individuo.



La noche de este jueves, los agentes de McAllen descubrieron otro cuerpo en la orilla del Río Grande, cerca de La Joya, Texas.



A pesar de que el Gobierno de Donald Trump y el juez federal Dana Sabraw alcanzaron un acuerdo preliminar para reconsiderar cientos de peticiones de asilo de familias separadas, activistas latinos discrepan sobre el final de la crisis humanitaria provocada por las medidas de “tolerancia cero” en la frontera.



El director ejecutivo de Border Network Human Rights (BNHR), Fernando García, apuntó que mientras no se cancele esta política migratoria “agresiva”, con redadas masivas y aplicación de cargos penales, no se acabará con “el problema de la separación familiar”.



“Ni por un segundo creo que todos esos niños vengan solos y que son menores no acompañados. Hay una narrativa falsa, generada por la misma política que causó esto hace unos meses”, detalló García.