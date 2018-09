Ford a Senadores: "Creí que Kavanaugh me iba a matar"

Washington, Estados Unidos.



Christine Blasey Ford, una académica de 51 años que acusa al nominado al Tribunal Supremo estadounidense, Brett Kavanaugh, de agredirla sexualmente hace más de 30 años, declara esta mañana ante el Cómite Judicial del Senado de EEUU.

Este es el testimonio de Ford en la audiencia ante el Senado:



Estoy aquí hoy no porque quiera estar. Estoy aterrada. Estoy aquí porque creo que es mi deber cívico contarles lo que me sucedió mientras Brett Kavanaugh y yo estábamos en la escuela secundaria.

Una noche del verano de 1982, después de un día de natación en el club, asistí a una pequeña reunión en el área de Bethesda. No recuerdo todos los detalles de esa reunión... pero son los que me trajeron aquí. Se quedaron grabados en mi memoria y me han perseguido toda mi vida.



Cuando llegué a la pequeña reunión, Brett y Mark Judge estaban visiblemente borrachos. Ya había música en el dormitorio. Brett o Mark le subieron el volumen una vez que estuvimos en la habitación. Me empujaron sobre la cama y Brett se puso sobre mí. Comenzó a pasar sus manos por mi cuerpo, indicó Ford.

Grité, esperando que alguien abajo me escuchara, e intenté alejarme de él, pero él pesaba mucho. Brett me toqueteó y trató de quitarse la ropa. Le resultó difícil porque estaba muy borracho, y porque yo llevaba un traje de baño de una sola pieza debajo de la ropa. Creí que iba a violarme. Traté de gritar pidiendo ayuda. Cuando lo hice, Brett puso su mano sobre mi boca para evitar que gritara.

Esto fue lo que más me aterrorizó, y lo que ha tenido el mayor impacto en mi vida. Me costaba trabajo respirar, y pensé que Brett accidentalmente iba a matarme. Tanto Brett como Mark se reían en plena embriaguez.



Durante esta agresión, Mark se acercó y saltó a la cama dos veces mientras Brett estaba sobre mí. La última vez que hizo esto, nos caímos y Brett ya no quedó sobre mí. Pude levantarme y salir corriendo de la habitación".

La agresión de Brett alteró drásticamente mi vida. Durante mucho tiempo, sentí demasiado miedo y vergüenza como para contarle los detalles a alguien.



Todo esto cambió a principios de julio de 2018. Vi reportes de prensa que indicaban que Brett Kavanaugh estaba en la "lista corta" de potenciales candidatos a la Corte Suprema.

Pensé que era mi deber cívico transmitir la información que tenía sobre la conducta del Sr. Kavanaugh para que quienes estuvieran considerando su posible nominación supieran sobre la agresión.

Estas últimas dos semanas han sido las más difíciles de mi vida. He tenido que revivir mi trauma frente al mundo entero, y cómo personas en la televisión, en los medios y personas que nunca me han conocido o hablado conmigo analizan mi vida.

Me han acusado de actuar por motivos políticos partidistas. Quienes dicen que no me conocen. Soy una persona ferozmente independiente y no soy peón de nadie.

Mi motivación para relatar mi experiencia fue dar información acerca de cómo las acciones del Sr. Kavanaugh han dañado mi vida, para que ustedes tengan eso en cuenta cuando tomen una decisión sobre cómo proceder.

No es mi responsabilidad determinar si el Sr. Kavanaugh merece estar en el Tribunal Supremo. Mi responsabilidad es decir la verdad.