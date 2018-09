"Nos ocuparemos de Venezuela", advierte Trump a Maduro

Nueva York, Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en la ONU que hasta las "opciones" más "fuertes" están sobre la mesa con respecto a Venezuela, cuyo cuestionado gobernante participará este miércoles en la Asamblea General.



"Todas las opciones están en la mesa, todas. Las fuertes y las menos fuertes", dijo Trump al margen de la Asamblea General de la ONU.



"Y ya saben lo que quiero decir con fuerte", agregó en referencia tácita a una intervención militar estadounidense.





"Solo quiero que Venezuela se enderece. Quiero que la gente esté segura. Nos ocuparemos de Venezuela. Lo que pasa en Venezuela es una desgracia", añadió.



El presidente Nicolás Maduro viajó a Nueva York para asistir a la mayor reunión diplomática del planeta, donde debe pronunciar un discurso esta tarde ante 130 jefes de Estado y de Gobierno, cancilleres o embajadores, y luego ofrecerá una conferencia de prensa.



"Vengo a la Asamblea General de las Naciones Unidas a defender la verdad de Venezuela. Vengo cargado de emoción, de pasión, de verdades para que todo el mundo sepa que Venezuela está de pie", declaró antes de aterrizar junto a su esposa Cilia Flores, recién sancionada por Estados Unidos.



Tras dos décadas de gobiernos chavistas, la economía venezolana está al borde del colapso: el país con mayores reservas petroleras probadas del mundo atraviesa una fuerte escasez de alimentos y medicinas que ha empujado al exilio a 1,6 millones de venezolanos desde 2015, y la inflación podría acercarse a 1.000.000% este año, según el FMI.



Desde Caracas, el gobierno de Maduro acusó a Donald Trump de promover una "insurrección militar" en el país.

Trump dijo el martes que el gobernante venezolano podría ser derrocado "rápidamente" si los militares de ese país se lo propusieran, y anunció sanciones contra su esposa y tres de sus más estrechos colaboradores.



"A Estados Unidos no le interesa la democracia, si así fuera no habrían financiado golpes de Estado ni apoyado a dictadores, no amenazaría con intervenciones militares a gobiernos democráticamente electos, como lo hacen contra Venezuela", dijo el presidente boliviano, Evo Morales, al saltar en defensa de Maduro en el Consejo de Seguridad de la ONU.



Hace un año Trump ya había indicado que Estados Unidos tenía "una opción militar" en Venezuela, una declaración que fue condenada por aliados estadounidenses en América Latina.