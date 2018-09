El papa Francisco habla con Bono de su "dolor" por la pedofilia en la Iglesia

Ciudad del Vaticano.

El papa Francisco recibió este miércoles en el Vaticano al cantante de la banda irlandesa rock U2, Paul Hewson 'Bono', con el que habló de su "dolor" por la pedofilia en la Iglesia, contó el célebre artista.

"Como estuvo hace poco en Irlanda hablamos sobre lo que ocurre en la Iglesia (afectada por los escándalos de pedofilia, ndr) y sobre la impresión de que los abusadores han sido más protegidos que sus víctimas", aseguró Bono durante una conferencia de prensa celebrada en el Vaticano.

"Se podía ver el dolor en su rostro, era sincero. Es un hombre extraordinario para tiempos extraordinarios", comentó el popular vocalista, conocido por sus posiciones políticas contra el hambre y la pobreza.

"Sufrí mucho", dijo que le confesó el papa argentino al hablar de su encuentro con ocho víctimas irlandesas de abuso sexual durante su viaje de dos días a Irlanda a finales de agosto.

La visita del papa a ese país fue ensombrecida por las denuncias de abusos cometidos por décadas por curas e instituciones religiosas así como por el encubrimiento del fenómeno, lo que ha desprestigiado gravemente a la iglesia católica en todo el mundo.

Bono, que conversó por media hora con el papa en la residencia privada de Santa Marta en el Vaticano, estaba acompañado por el presidente de la red educativa argentina Scholas Occurrentes, José María del Corral.

La red, que nació en Argentina antes de la elección del papa argentino, se ha expandido gracias al apoyo de Francisco por el mundo para promover el encuentro y compartir proyectos, entre ellos muchos relacionados con el deporte, entre escuelas públicas y privadas de los cinco continentes.

El cantante irlandés, cofundador en 2004 de la ONG One, que tiene como objetivo luchar contra la pobreza extrema, particularmente en África, quiere ayudar a las niñas que no van a la escuela.

"Estamos intrigados con los programas de Scholas, son muy innovadores", aseguró el cantante.

"Nos enamoramos", dijo al referirse el presidente de Scholas, por lo que las dos organizaciones podrían elaborar proyectos conjuntos en el futuro.

Con el papa, hablamos también de economía, de "cómo debemos considerar la bestia salvaje que es el capitalismo", que en vez de ser "inmoral" es "amoral", explicó Bono.