Arrestan a agente de la Patrulla Fronteriza, supuesto asesino en serie

Un agente de la patrulla fronteriza de EEUU fue acusado del asesinato "en serie" de cuatro mujeres y el secuestro de una quinta en la primera mitad de septiembre en Texas, informaron hoy medios locales.



Juan David Ortiz, supervisor de inteligencia de la patrulla fronteriza, fue detenido en Laredo, sur de Texas y en la frontera con México.



El fiscal del condado de Webb, Isidro Alaniz, indicó al diario Texas Tribune que Ortiz, de 35 años, confesó el asesinato de cuatro mujeres entre el 3 y el 15 de septiembre.





Todas las víctimas, cuyos cuerpos ya han sido encontrados, presentaban disparos en la cabeza y se dedicaban a la prostitución, explicó Alaniz.



La quinta mujer logró escaparse de Ortiz y fue la que logró alertar a las autoridades.

Alaniz calificó los sucedido como los hechos de un "asesino en serie", ya que "se dedicaba a seleccionar a las víctimas".



Ortiz contaba con más de 10 años de experiencia en la Patrulla Fronteriza.



"Nuestras más sinceras condolencias con las víctimas. Aunque la política de la Patrulla Fronterizo es no comentar los detalles de una investigación en marcha, acciones criminales por parte de nuestros empleados no es, y no será, tolerada", apuntó la agencia en un comunicado. EFE