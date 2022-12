Futbolista uruguayo medita retirarse tras eliminación en Qatar

Diego Godín, defensa de la selección uruguaya, dijo este viernes, tras la eliminación del Mundial de Qatar, que tiene que meditar si sigue jugando o no al fútbol.

Uruguay se impuso 2-0 a Ghana, pero le faltó un tanto para poder superar a Corea del Sur que ganó 2-1 a Portugal, metiéndose en octavos en lugar de la Celeste.

”Tengo que meditar qué voy a hacer de mi vida, si voy a seguir jugando o no. Tengo que ver si sigo jugando al fútbol” manifestó Godín.

Y añadió: “Está claro que yo no voy a seguir en la selección si decido si sigo jugando al fútbol, que es una decisión que tengo que meditar. Siempre voy a estar disponible para mi país. No me puedo retirar de la selección”.