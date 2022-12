Qatar 2022: El récord que Cristiano Ronaldo ya no podrá conseguir

Preguntado de nuevo en Qatar, aseguró que sería “especial” pero no algo que le “ quite el sueño”: “Puede sonar un poco vanidoso, pero yo no sigo los récords, los récords me siguen a mí”, declaró.

LEYENDA

Eusébio da Silva Ferreira, máxima leyenda del Benfica y una de las grandes figuras del fútbol portugués, alcanzó los 9 goles en una sola edición de la Copa del Mundo, en Inglaterra 1966, la única en la que participó y en la que fue el máximo goleador.

Dos de esos 9 goles se marcaron en la victoria de Portugal por 3-1 contra el todopoderoso Brasil de Pelé, y 4 en el triunfo por 5-3 contra Corea del Norte, un partido en el que los portugueses empezaron a perder por 0-3 y que se considera en el país uno de los más emblemáticos de la historia de su deporte.

A pesar de otro tanto de la “Pantera Negra”, que marcó en los seis partidos que jugó, Portugal cayó por 2-1 ante la Inglaterra de Bobby Charlton, que levantó el trofeo al final.