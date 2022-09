“Yo también estoy molesto, las calles de la capital son un desastre”: Jorge Aldana

El mal estado de las calles de la capital no es algo que molesta a los ciudadanos comunes, sino también al propio alcalde de la ciudad, así lo confesó Jorge Aldana.

El edil ha recibido fuertes críticas en las últimas semanas debido a los múltiples baches que hay por todo el Distrito Central.

Pero, este lunes, cuando se encontraba en la izada de la Bandera Nacional, anunció que esta semana arrancará un proyecto importante de mejora y rehabilitación.

“Yo también estoy molesto e incómodo porque las calles de la capital son un desastre y eso no lo puede ocultar nadie”, manifestó. “Hay un déficit de inversión de 15 mil millones de lempiras, lo que no se invirtió”, agregó.

El funcionario recordó que las primeras lluvias de mayo evidenciaron la realidad de las calles de Tegucigalpa y esa situación ha impulsado a las autoridades a tomar acciones al respecto.

Capitalinos bachean calles del anillo periférico

El domingo anterior un grupo de personas liderado por el ingeniero Carlos Andino decidió bachear por su propia cuenta el anillo periférico de la capital.

El profesional llevó a sus trabajadores a las zonas más dañadas y con su dinero compró el material con el que tapó algunos enormes agujeros.

“Es una iniciativa y una propuesta diferente porque no rayamos, no manchamos, no quemamos llantas, no ponemos nada en redes sociales”, explicó Andino.

Según comentó, decidió hacerlo porque le “nació” y no por presiones. De la misma manera, invitó a los capitalinos a que se unan a su labor.

Al observar la iniciativa, Aldana que “yo también quisiera agarrar pala y piocha, pero con eso no resuelvo el problema, con eso lo mediatizo”.