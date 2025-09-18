Papa León XIV recibirá este viernes a Xiomara Castro en el Vaticano

El papa León XIV sostendrá este próximo viernes 19 de septiembre su primer encuentro con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, informó este jueves el Vaticano.
La audiencia tendrá lugar a las 10:00 de la mañana (8:00 GMT) en el Palacio Apostólico, residencia oficial donde el pontífice recibe a jefes de Estado y de Gobierno.
La mandataria hondureña llegó a Roma el miércoles acompañada de sus hijos, Héctor y Zoe, además de parte de su equipo de prensa, según reportaron nacionales.
No es la primera vez que Castro mantiene un acercamiento con un líder de la Iglesia católica.
En octubre de 2022, Castro se reunió con el papa Francisco y posteriormente asistió al funeral del pontífice argentino, celebrado el pasado 26 de abril.
Agenda de Xiomara Castro
Tras su estadía en Italia, la agenda oficial contempla la participación de Castro en la 80ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que iniciará el 23 de septiembre en Nueva York.
Sin embargo, trascendió que la presidenta podría cancelar su intervención en el foro mundial, donde ha disertado en cada uno de sus tres primeros años de mandato.
Viajes de la presidenta Castro
Desde que asumió la Presidencia, Xiomara Castro ha visitado 19 países, incluyendo Colombia, Brasil, Argentina, Estados Unidos, China, Bélgica, Francia, México y Cuba, entre otros.