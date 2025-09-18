Papa León XIV recibirá este viernes a Xiomara Castro en el Vaticano

El Vaticano

El papa León XIV sostendrá este próximo viernes 19 de septiembre su primer encuentro con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, informó este jueves el Vaticano.

La audiencia tendrá lugar a las 10:00 de la mañana (8:00 GMT) en el Palacio Apostólico, residencia oficial donde el pontífice recibe a jefes de Estado y de Gobierno.

La mandataria hondureña llegó a Roma el miércoles acompañada de sus hijos, Héctor y Zoe, además de parte de su equipo de prensa, según reportaron nacionales.

No es la primera vez que Castro mantiene un acercamiento con un líder de la Iglesia católica.

En octubre de 2022, Castro se reunió con el papa Francisco y posteriormente asistió al funeral del pontífice argentino, celebrado el pasado 26 de abril.