Varios detenidos deja violento desalojo en toma de carretera en Olancho

Olancho, Honduras

En un operativo policial reciente, se reportó la detención de varias personas luego de un violento desalojo en la toma de la zona de Río Hondo, sobre la carretera en el departamento de Olancho. La acción generó movilización significativa de fuerzas de seguridad en la zona.

De acuerdo con fuentes oficiales, el desalojo buscaba restablecer el tránsito en la vía que había sido tomada por manifestantes. El bloqueo obstaculizaba el paso vehicular y requería una intervención decidida. Durante el operativo se registraron choques verbales y tensión entre manifestantes y autoridades.

Entre los detenidos están personas que habrían participado activamente en la instalación del bloqueo. Las autoridades investigarán posibles responsabilidades por daños o alteración del orden público. Los detenidos serán presentados ante instancias judiciales correspondientes.

El hecho pone de relieve el conflicto social persistente en la región, donde comunidades han recurrido a tomas de vías para exigir atención del Gobierno a demandas de infraestructura, servicios básicos y condiciones de vida. Las autoridades aseguran que este tipo de acciones no serán toleradas cuando pongan en riesgo la seguridad ciudadana o interrumpan el tránsito.

Hasta el momento no se han precisado el número total de detenidos que participaron en esta toma.