VIDEO: Toño Rivera: Sergio Castellanos casi me besa en Bosques de Zambrano

El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, le recordó a su compañero del Congreso Nacional Sergio Castellanos de Libre que hasta casi lo besaba en Bosques de Zambrano y ahora lo critica en el hemiciclo.

“Escuchaba con mucho afán y valor al diputado Sergio Castellanos criticándolos, pero hace dos semanas me decía compañero y me abrazaba allá en Zambrano”, dijo Toño Rivera.

Agregó: “Como dirían los americanos: I don’t understand (no entiendo) Sergio Castellanos, casi me besabas hace dos semanas allá en Bosques de Zambrano”, recordó.

Después, cuando tuvo la oportunidad de tomar la palabra, el diputado Castellanos le respondió: “Cuando escuché a Toño parecía que estaba contando “Secretos de la Montaña 2”.

“Ese día sentí asco de mí mismo y vine y pedí perdón; y no me voy a cansar el resto de mi vida de pedir perdón. Llegué a la casa y con cloro lejía, ace y un baño de ruda se me quitó”, señaló.

Seguidamente agregó: “Pero a vos Toño el estigma ni que volvieras a nacer se te quita. Los Estados Unidos te quitaron la visa por corrupto y eso no se borra ni con un baño de ruda”.

El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Sergio Castellanos, había votado por la junta directiva que presidió Jorge Cálix, la cual se eligió paralelamente con el apoyo de los nacionalistas y una parte de liberales. Sin embargo después rectificó y abandonó al grupo de diputados disidentes de Libre.

El Congreso Nacional que preside el diputados Luis Redondo sesionó este martes por primera vez con todos los diputados del Partido Nacional, Partido Liberal y PSH.