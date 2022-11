Victoria de Lula en Brasil puede ser de beneficio para Honduras

No obstante, para otros, si bien se pueden llegar a concretar algunos proyectos, no será tan pronto, pues Lula, quien llega al poder por segunda vez, debe concentrarse en los problemas internos de su país antes de pensar en ayudar a países como Honduras.

“Me imagino que las intenciones de invertir existirán, pero habiendo tantos países que necesitan apoyo y ellos mismos teniendo problemas económicos veo un poco complicado, es posible que haya al menos la posibilidad, pero todo hay que llevarlo a lo concreto. Es sabido que hay una afinidad entre Manuel Zelaya y la presidenta Castro con Lula, pero yo espero que esta segunda llegada al poder de Lula, igual que la segunda llegada al poder en Honduras, en este caso de la presidenta Xiomara Castro, sea utilizado en beneficio del interés nacional, que no sea utilizado de una forma retórica, solo para estar hablando de lo que ocurrió en 2009, entonces aquí lo interesante va a ser ver cómo han evolucionado estos gobiernos. Espero que la relación produzca beneficios a ambos países en desarrollo e inversión, cooperación no solamente en temas ideológicos y retórica y discurso político”.

“La elección de Lula da Silva tendrá un gran efecto en Brasil, en el mundo y en América Latina, pero no las tendrá todas consigo”, opina en analista Juan Ramón Martínez.

“Respecto a la política exterior, para América Latina y Honduras, muy inclinada esta última a la dependencia no se puede esperar mucho; la situación brasileña no es fácil y los daños que dejó Odebrecht entre las clases políticas, poco honorables, es una mancha que afectará la expansión de las empresas brasileñas en el continente. Además, la situación económica de Brasil no es buena. Brasil empujará en dirección a India, China, Rusia, Sudáfrica, con lo que puede rebajar las tensiones entre Estados Unidos y China, especialmente. América Latina y Estados Unidos pueden mejorar sus relaciones con Lula, quien es más cercano a los demócratas. Al fin y al cabo, Lula tiene buenas relaciones con Joe Biden.A nivel interno el país enfrentará la reconstrucción de relaciones rotas, entre grupos que están enfrentados y que lo seguirán estando en cuatro años. Por todo esto no le será fácil gobernar al recién presidente electo Inácio Lula da Silva”.