Se preparan ante las lluvias que dejaría la tormenta tropical Lisa

“Nos dijeron que no nos podemos ir porque viene otra tormenta y el río de nuevo va a llenar, luego de Eta y Iota lo arreglaron con tierra y con estas lluvias se lo llevó y si vuelve a llover será lo mismo, con tierra no se va a detener el agua, medio llueve y está el desastre otra vez”, comentó.

“Tienen que arreglarlos bien, con buenos materiales, que trabajen pero que los hagan bien hechos. Nos dijeron que nos quedemos en los albergues por la llegada de la tormenta”, dijo.

Rosibel Guerra también dice tener miedo a una nueva inundación y por eso aún no ha abandonado el albergue. Dijo que con las lluvias ocurridas en septiembre perdió todo, no le dio tiempo de sacar sus enseres.

“Si vuelve a llenar no queremos que nos pase nada y regresar no es bueno porque el bordo aún no está reparado y están anunciado que vienen más lluvias, no queremos irnos”.