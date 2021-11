Habrá otro vacunatón contra el covid-19 el fin de semana

Para saber

El coordinador general de Gobierno, Carlos Madero, aseguró que los centros de triaje seguirán abiertos a nivel nacional, aunque haya baja llegada de personas. Madero también anunció que durante la jornada del fin de semana se desarrollará una encuesta con el nombre “Yo me vacuné”, la cual permitirá saber qué personas se vacunaron, quiénes no se quieren vacunar o qué poblaciones territoriales no se han vacunado porque no ha llegado la vacuna, “eso nos dará un mapa estratégico del sistema de vacunación”, dijo.