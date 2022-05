Urge la revisión de la fórmula de precios de los combustibles

Dado a que Rusia no quiere poner fin a la invasión en Ucrania , la empresa privada, los ciudadanos y el Gobierno deben tomar medidas inmediatas para atenuar los daños que están causando los altos precios en los hogares y el sistema productivo nacional.

Según el Banco Mundial (BM), el ingreso per cápita de Nicaragua es de $1,905.3; Honduras, $2,389; El Salvador, 3798.6; Guatemala, $4,603.3 y en Costa Rica, $12,140.9, donde la súper cuesta en promedio $5.34.

Si un hondureño decide gastar $2,389 (el ingreso per cápita) en combustible, compraría solo 469.4 galones de gasolina súper a $5.09. Si un costarricense gastara los $12,140.9, compraría 2,274 galones a $5.34.“Sí, Honduras es el segundo país con los carburantes más baratos, pero no tiene lo ingresos de Panamá y Costa Rica. Todo es relativo.

Los sistemas de transporte público en esos países son diferentes. La gente también tiene la opción de dejar el carro estacionado en el garaje y tomar un bus en la esquina”, dijo Rafael Delgado, expresidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE).

Advierte que este país no puede copiar las medidas de los vecinos debido a que hay diferencias; Guatemala tiene el sistema de transporte Transmetro; Costa Rica está cambiando sus vehículos de combustión a eléctricos y Panamá posee el metro que mueve miles de personas.

“El ‘Hoy no circula’ no es una opción para las grandes ciudades de Honduras. San Pedro Sula y Tegucigalpa no tienen un sistema de transporte público seguro y eficiente”. Para paliar los efectos de la inflación importada, estima Delgado, los hogares tienen un escaso margen de maniobra; las empresas pueden ejecutar medidas de ahorro de combustible y energía eléctrica para bajar los costos.

“El precio de los combustibles es un precio administrado. Existe una fórmula para definirlos. Esa fórmula contempla márgenes de ganancias para cada uno de los actores que intervienen en la importación, distribución y venta. Esa fórmula debe ser revisada”, dijo. “Es urgente la revisión de la formula”.

Ayer, los diputados del Partido Nacional instaron al Gobierno a “eliminar todos los impuestos que se aplican a los derivados del petróleo”.Trabajo híbrido. María Eugenia Covelo, directora ejecutiva del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera, sugirió el trabajo híbrido, puesto que en 2020-2021 se logró, por lo que el teletrabajo puede ser una alternativa.

Ayer Gobernación y Justicia emitió una circular por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro para que las dependencias del Estado hagan un plan de ahorro de combustibles, “ejecutando un plan de rotación de trabajo híbrido hasta un 50% de personas que trabajen desde sus casas por internet en turnos de rotación semanales”. Señala que el plan debe quedar establecido a nivel nacional de las entidades gubernamental la próxima semana.