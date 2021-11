Unah difunde los resultados del último proceso de admisión 2021

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) informó a los aspirantes que realizaron las pruebas de admisión en el mes de septiembre, que a partir de ayer lunes 1 de noviembre se pusieron a disposición los resultados en la página web de admisión.

Para mirar los resultados, los aspirantes deben ingresar a la página web: www.admisiones.unah.edu.hn en la sección de resultados y digitar su número de solicitud de admisión, luego su número de identidad. Los resultados estarán disponibles hasta el viernes 5 de noviembre.

Los aspirantes que se están postulando a las carreras del área de la salud y a las ingenierías también mirar los rankings de sus carreras para conocer si lograron un cupo.

A los aspirantes que no fueron admitidos por no alcanzar en puntaje mínimo de admisión de 700 puntos, así como aquellos que no pudieron presentarse a la prueba en el mes de septiembre, podrán inscribirse en la página web de admisión www.admisiones.unah.edu.hn a finales de enero, que es cuando comienza el primer proceso de admisión del año 2022.

Por otra parte, los aspirantes a la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (Unacifor), Universidad Nacional de Agricultura (Unag) y Escuela Agrícola Panamericana de El Zamorano deben llamar a sus respectivas instituciones para conocer sus resultados.