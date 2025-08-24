Unah aprueba seis carreras virtuales y un doctorado en Economía

Tegucigalpa, Honduras

Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) informaron sobre la aprobación de seis carreras bajo la modalidad virtual, así como la implementación de un doctorado en Economía.

Odir Fernández, rector universitario, aseguró que, tras una reunión extraordinaria del Consejo Universitario, se determinó que las clases de Derecho, Pedagogía, Psicología, Informática Administrativa, Técnico en Microfinanzas y Licenciatura en Ecoturismo se podrán impartir a través de la plataforma Unah Virtual.