Unah aprueba seis carreras virtuales y un doctorado en Economía

Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) informaron sobre la aprobación de seis carreras bajo la modalidad virtual, así como la implementación de un doctorado en Economía.
Odir Fernández, rector universitario, aseguró que, tras una reunión extraordinaria del Consejo Universitario, se determinó que las clases de Derecho, Pedagogía, Psicología, Informática Administrativa, Técnico en Microfinanzas y Licenciatura en Ecoturismo se podrán impartir a través de la plataforma Unah Virtual.
Agregó que cualquier hondureño podrá estudiar estas carreras sin necesidad de asistir presencialmente a un centro universitario. Asimismo, señaló que personas extranjeras también tendrán la oportunidad de cursarlas de manera virtual.
Por otro lado, Fernández confirmó que la Unah ofrecerá un doctorado en Estudios de Economía, tanto en modalidad presencial como virtual. También estará disponible la Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, en ambas modalidades.
Finalmente, el rector anunció que la carrera de Medicina ampliará su cupo de estudiantes a partir del primer período académico de 2026.