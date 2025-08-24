  1. Inicio
  2. · Honduras

Unah aprueba seis carreras virtuales y un doctorado en Economía

La carrera de Medicina ampliará los cupos para estudiantes a partir del primer período académico de 2026

Unah aprueba seis carreras virtuales y un doctorado en Economía

Hondureños en cualquier parte del país pondrá estudiar en la modalidad virtual abierta por la Unah. Foto del campus central en Tegucigalpa.
Tegucigalpa, Honduras

Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) informaron sobre la aprobación de seis carreras bajo la modalidad virtual, así como la implementación de un doctorado en Economía.

Odir Fernández, rector universitario, aseguró que, tras una reunión extraordinaria del Consejo Universitario, se determinó que las clases de Derecho, Pedagogía, Psicología, Informática Administrativa, Técnico en Microfinanzas y Licenciatura en Ecoturismo se podrán impartir a través de la plataforma Unah Virtual.

Unah lanza modalidad virtual para estudiantes dentro y fuera de Honduras

Agregó que cualquier hondureño podrá estudiar estas carreras sin necesidad de asistir presencialmente a un centro universitario. Asimismo, señaló que personas extranjeras también tendrán la oportunidad de cursarlas de manera virtual.

Por otro lado, Fernández confirmó que la Unah ofrecerá un doctorado en Estudios de Economía, tanto en modalidad presencial como virtual. También estará disponible la Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, en ambas modalidades.

Finalmente, el rector anunció que la carrera de Medicina ampliará su cupo de estudiantes a partir del primer período académico de 2026.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias