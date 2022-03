Últimas declaraciones públicas que dio “El Tigre” Bonilla tras ser acusado por EEUU

Juan Carlos Bonilla Valladares, conocido en su momento como el “hombre fuerte” de la Policía Nacional, durante su última intervención pública, en el año 2020, negó categóricamente los señalamientos de la justicia estadounidense con relación a cargos sobre narcotráfico y armas.

El exjefe de la Policía Nacional hondureña fue acusado en abril de 2020 por conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

“En verdad me sorprende los señalamientos de Estados Unidos, y como siempre lo he dicho, nunca he sido amigo de narcotraficantes ni tampoco de políticos que se han dedicado a este tipo de actividades. Si soy llamado y requerido por la Embajada Americana, me haré presente y me dirigiré donde sea”, externó en su momento Bonilla Valladares.

El exjerarca policial aseguró no tener vinculación con actividades ilícitas, al tiempo que afirmó que a lo único que se dedicó fue a hacer su trabajo y denunciar a los narcotraficantes.

“Nunca he sido llamado por el Departamento de Estado, más bien fui parte de un proceso articulado con la DEA. Tampoco fui mandado por algún político, no iba a permitir que me dieran órdenes de ese tipo”, agregó.

“El Tigre” Bonilla recordó también que en 2016 fue llamado por el entonces ministro de Seguridad, Julián Pacheco, para solicitarle su retiro a cambio de un cargo político y que se le propuso 2 millones de lempiras, “pero le dije que no iba a renunciar, traté de hablar con él y lo único que hizo fue dejarme desprotegido”, denunció.