La UE impulsa oportunidades para jóvenes de Centroamérica con Global Gateway y la campaña regional “CONECTA: El Hilo”

Oportunidad

San Pedro Sula, Honduras

La Unión Europea (UE) lanzó “CONECTA: El Hilo”, una campaña regional dirigida a jóvenes de Centroamérica que visibiliza oportunidades de formación, emprendimiento, comercio y empleo, digitalización, y transformación energética, impulsadas con apoyo europeo, en el marco de la estrategia Global Gateway.

La campaña pone el foco en una generación joven que enfrenta crecientes desafíos para acceder a oportunidades económicas y profesionales en la región, pese a contar con mayor preparación, acceso digital y capacidad de innovación.

Uno de los proyectos es la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana, que permite que jóvenes exportadores de bienes vendan sus productos en Centroamérica y hacia la Unión Europea. Otro de sus proyectos emblemáticos para la región centroamericana es el Mercado Eléctrico Regional, que apoya la consolidación de una red eléctrica con energías limpias para toda la región, más estable, y de acceso universal para toda la población.

La campaña busca precisamente acercar este tipo de iniciativas a las audiencias jóvenes de la región, mostrando cómo las conexiones internacionales, la digitalización, el acceso al conocimiento y la innovación pueden traducirse en oportunidades concretas de crecimiento y desarrollo.

“Queremos que más jóvenes conozcan y aprovechen las oportunidades que se están generando a través de la cooperación entre Europa y Centroamérica. CONECTA: El Hilo pone el acento en resultados y en el impacto en la vida cotidiana, en una región con una base joven amplia y una creciente presencia digital, por lo que la campaña busca llegar a una parte significativa de esa audiencia juvenil”, señaló S.E Duccio Bandini, Embajador de la Unión Europea en El Salvador y ante el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).