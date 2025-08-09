Se disuelve el Tribunal de Honor de Libre tras renuncia de Patricia Murillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS

En un comunicado emitido el 1 de agosto, el tribunal confirmó que sus renuncias son irrevocables y solicitó a la Asamblea del partido que restablezca con urgencia esta instancia.

El Tribunal de Honor del partido Libertad y Refundación ( Libre ) fue disuelto oficialmente tras la renuncia de la magistrada Patricia Murillo Gutiérrez.

“Pedimos que se respete el mandato del Tribunal de Honor y que se le provea del conocimiento institucional y los recursos necesarios para desempeñar su función”, señala la misiva, que también destaca: “Es una deuda ética inaplazable con el Partido y con Honduras”.

Creado en julio de 2012 durante la primera asamblea de Libre, este órgano fue establecido en los estatutos con la misión de supervisar y garantizar el cumplimiento de las normas éticas por parte de los militantes.

Durante su funcionamiento, emitió fallos contra diputados, alcaldes, regidores y otros funcionarios acusados de traicionar los principios del partido, enfrentándose en ocasiones a coordinadores nacionales de movimientos internos.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En los últimos años, varios miembros han dejado sus cargos. Sonia Marlina Dubón renunció para asumir un puesto en el sector público y fue sustituida por Patricia Murillo.