Se disuelve el Tribunal de Honor de Libre tras renuncia de Patricia Murillo

El Tribunal de Honor del partido Libertad y Refundación (Libre) fue disuelto oficialmente tras la renuncia de la magistrada Patricia Murillo Gutiérrez.
En un comunicado emitido el 1 de agosto, el tribunal confirmó que sus renuncias son irrevocables y solicitó a la Asamblea del partido que restablezca con urgencia esta instancia.
“Pedimos que se respete el mandato del Tribunal de Honor y que se le provea del conocimiento institucional y los recursos necesarios para desempeñar su función”, señala la misiva, que también destaca: “Es una deuda ética inaplazable con el Partido y con Honduras”.
Creado en julio de 2012 durante la primera asamblea de Libre, este órgano fue establecido en los estatutos con la misión de supervisar y garantizar el cumplimiento de las normas éticas por parte de los militantes.
Durante su funcionamiento, emitió fallos contra diputados, alcaldes, regidores y otros funcionarios acusados de traicionar los principios del partido, enfrentándose en ocasiones a coordinadores nacionales de movimientos internos.
En los últimos años, varios miembros han dejado sus cargos. Sonia Marlina Dubón renunció para asumir un puesto en el sector público y fue sustituida por Patricia Murillo.
Julio Escoto dimitió en febrero de 2022 tras la crisis en el Congreso Nacional que generó un fallo contra Jorge Cálix y otros diputados; en solidaridad, Hellen Umaña también abandonó su puesto.
Finalmente, en septiembre de 2024, Rodolfo Pastor presentó su renuncia luego de ser nombrado embajador, argumentando que la campaña política de su hijo comprometía su imparcialidad.