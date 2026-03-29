Tres muertes por ahogamiento marcan el inicio de la Semana Santa 2026

San Pedro Sula, Honduras.

Las autoridades hondureñas reportaron tres personas fallecidas por ahogamiento en distintos sectores de Honduras, marcando así el inicio de la Semana Santa 2026.

Una de las víctimas es un menor de 13 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido la noche del sábado en las playas municipales de Tela, Atlántida.

Su cuerpo fue localizado la mañana de este Domingo de Ramos en la orilla de la playa, a la altura de la Barra de Lempira. El menor fue identificado como Elías Antonio Flores Dubón, originario de La Florida, Copán.