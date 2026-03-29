Tres muertes por ahogamiento marcan el inicio de la Semana Santa 2026

Las autoridades hondureñas reportaron tres personas fallecidas por ahogamiento en distintos sectores de Honduras, marcando así el inicio de la Semana Santa 2026.
Una de las víctimas es un menor de 13 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido la noche del sábado en las playas municipales de Tela, Atlántida.
Su cuerpo fue localizado la mañana de este Domingo de Ramos en la orilla de la playa, a la altura de la Barra de Lempira. El menor fue identificado como Elías Antonio Flores Dubón, originario de La Florida, Copán.
Otro de los fallecidos fue identificado como Maxiliano Matamoros Hernández, de 57 años de edad, quien murió el sábado 28 de marzo tras lanzarse del muelle de Omoa, Cortés, presuntamente en estado de ebriedad.
De la tercera persona no se ha revelado su identidad, pero falleció también en Tela, Cortés, el sábado 29. El Cuerpo de Bomberos fue alertado sobre el caso, quienes acudieron al sitio y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP); sin embargo, no lograron salvarle la vida.
Ante esto, las autoridades hicieron un llamado a las personas para que tomen las precauciones necesarias al momento de visitar el mar, y así evitar accidentes y, en casos más extremos, la muerte.