IHTT realiza operativos viales a nivel nacional por Semana Santa 2026

San Pedro Sula, Honduras.

Como parte de acciones de prevención, durante el feriado de Semana Santa, el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) anunció que mantendrá activos sus operativos de control y seguridad en las principales carreteras del país. La institución detalló, mediante un comunicado, que estas acciones se desarrollan en el marco de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm 2026), con presencia de inspectores a lo largo de los ejes viales más transitados.

Como parte de las medidas, el personal del IHTT realizará inspecciones a unidades de transporte público, con el fin de verificar que cumplan con las condiciones de seguridad necesarias para los pasajeros. El despliegue responde al aumento de viajes hacia destinos turísticos en esta temporada, por lo que las autoridades buscan reducir riesgos y prevenir incidentes durante los traslados. En el ámbito administrativo, el instituto informó que suspenderá sus actividades durante el asueto de Semana Santa, retomando sus funciones el próximo lunes 6 de abril, conforme a lo establecido por el Gobierno.