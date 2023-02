Tomás Zambrano: La Corte Suprema de Justicia “no tendrá dueños”

El jefe de la bancada del Partido Nacional, primera fuerza de oposición, Tomás Zambrano, dijo que la nueva Corte Suprema de Justicia será a “la medida del pueblo hondureño”.

”Queremos una Corte que no tenga dueños, que no tenga jefes, sobre todo el Partido Nacional hemos estado remarcando desde el inicio de este proceso que es fundamental una nueva Corte. Nosotros no le hemos apostado a que la Corte actual siga por más tiempo”, explicó.