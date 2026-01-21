Tomás Zambrano: "El Congreso no puede imponerse a fuerza, a patadas"

Tegucigalpa, Honduras.

"El Congreso que viene no puede imponerse a fuerza, a patadas , sin votos. Tiene que prevalecer el diálogo . Esa es la norma de un parlamento", afirmó el diputado, al insistir en que la falta de consenso ha sido una de las principales debilidades de los últimos años.

En la antesala de la instalación de la Junta Directiva provisional del Congreso Nacional , el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano , advirtió que el nuevo Congreso no puede imponerse "a fuerza, a patadas", sino que debe construirse sobre el diálogo y los consensos.

Zambrano señaló que el CN debe asumir con responsabilidad las lecciones que deja la legislatura saliente, apostando por un Congreso abierto a la sociedad, capaz de escuchar a sectores productivos, gremiales, sociales, iglesias y partidos políticos, y traducir esas propuestas en leyes y decretos que beneficien a la población.

En cuanto a la elección de la Junta Directiva provisional, Zambrano explicó que el Partido Nacional ya ha propuesto su nómina, encabezada por él mismo como presidente y por el diputado de Choluteca, Carlos Ledezma, como secretario.

El parlamentario confirmó que este martes continuarán los acercamientos con el Partido Liberal, particularmente con el diputado Jorge Cálix, con el objetivo de alcanzar los votos necesarios para instalar la directiva provisional y evitar un escenario de incertidumbre institucional.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Sobre el partido Libertad y Refundación (Libre), Zambrano indicó que no se contempla un diálogo, debido a que esa bancada ha manifestado públicamente que no acompañará la elección de la directiva ni provisional ni en propiedad, por lo que los consensos se buscan con liberales, PINU y Democracia Cristiana.

Advirtió que no instalar la Junta Directiva provisional este día podría abrir la puerta a interpretaciones sobre una ruptura del orden constitucional, por lo que insistió en que el Congreso "sí o sí" debe quedar instalado, garantizando gobernabilidad, estabilidad política y el respaldo institucional que demanda el país.

"Hoy sí o sí, por el país, por la democracia, por el respeto a la constitucionalidad tiene que salir electa la directiva provisional porque existen vacíos en la Constitución y en la Ley Orgánica", señaló.