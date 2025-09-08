Zambrano a Libre: "En vez de buscar apoyo para nuestra gente se ponen a defender Maduro en Venezuela"

Tegucigalpa, Honduras

El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, responsabilizó al partido Libre por no realizar acercamientos con el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump para solicitar la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS), beneficio migratorio que amparaba a más de 55,000 hondureños en Estados Unidos. “Hoy se vence el TPS para 60,000 hondureños y sus familias que residen en Estados Unidos, y este nefasto gobierno de Libre fue incapaz de impulsar acercamientos con el Gobierno del presidente Trump para pedir por nuestros compatriotas”, expresó Zambrano.

El parlamentario criticó además que, en lugar de gestionar apoyo en favor de los migrantes, la bancada oficialista “se pone a defender al narcotraficante, terrorista y dictador de Maduro en Venezuela”. Zambrano también reprochó la suspensión de una sesión legislativa en la que se había presentado una moción para declarar como grupo terrorista al Cartel de los Soles, al que se vincula con el régimen venezolano. Según dijo, la sesión no se realizó porque “los diputados de Libre no quisieron someter el tema a votación”.