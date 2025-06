Cementerio tiene enfrentados a la familia Gómez con la municipalidad de Tocoa

Tocoa Coln

"Imaginese que enterramos a un familiar pero que doloroso sería que en el lugar donde sepultamos a nuestro muerto no era de la municipalidad porque hubo un proceso quizas ilegal.

Ellos dicen que la Oabi les entregó el terreno pero la Oabi no puede entregarlo porque la ley no los faculta porque no es un bien percedero, además está en litigio", dijo Joel Gómez, hijo de Juan Gómez.

"Que pasa si hay una resolución a nuestro favor y nos lo devuelven al haber muertos enterrados aquí, vamos a tener quizás demandar a la municipalidad. Mi papá en vida se lo estaba vendiendo a la alcaldía y se echaron para atrás, como es que ahora si lo quieren", agregó Gómez.