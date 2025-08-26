Socios de Koriun protestan en los bajos del Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.

Cientos de inversionistas de Koriun Inversiones llegaron la mañana de este martes a los bajos del Congreso Nacional en Tegucigalpa, exigiendo respuestas y soluciones a su situación. Los hondureños afectados por la problemática de Koriun llegaron con maletas, sillas y colchonetas, ubicándose en forma de protesta y haciendo un llamado a las autoridades hondureñas.

Con rostros afligidos y desesperados, cientos de hondureños gritaban bajo un mismo objetivo: "No nos iremos de aquí hasta encontrar una solución". “Fuimos al Ministerio Público y nos dijeron que solo tienen incautados 1.8 millones de lempiras. ¿Qué podemos hacer con esa cantidad si son más de 6 mil millones de lempiras los que se nos adeudan?”, expresó uno de los manifestantes afectados. El pasado 31 de julio, los manifestantes se concentraron a las afueras de la Casa Presidencial con el mismo objetivo. No obstante, alegaron que hasta ahora nadie ha procedido a la devolución del dinero. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Según los afectados, "nadie hace nada, solo nos engañan o tratan de calmar la situación, pero no ofrecen una solución".

Así operaba Koriun Inversiones

Koriun ofrecía atractivos intereses semanales del 5%, que se acumulaban hasta un 20% mensual. Sin embargo, la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) confirmó que la empresa no estaba autorizada para captar fondos del público y que su modelo operativo correspondía a un esquema Ponzi.