Socios de Koriun protestan en los bajos del Congreso Nacional

Cientos de inversionistas de Koriun Inversiones llegaron la mañana de este martes a los bajos del Congreso Nacional en Tegucigalpa, exigiendo respuestas y soluciones a su situación.
Los hondureños afectados por la problemática de Koriun llegaron con maletas, sillas y colchonetas, ubicándose en forma de protesta y haciendo un llamado a las autoridades hondureñas.
Con rostros afligidos y desesperados, cientos de hondureños gritaban bajo un mismo objetivo: "No nos iremos de aquí hasta encontrar una solución".
“Fuimos al Ministerio Público y nos dijeron que solo tienen incautados 1.8 millones de lempiras. ¿Qué podemos hacer con esa cantidad si son más de 6 mil millones de lempiras los que se nos adeudan?”, expresó uno de los manifestantes afectados.
El pasado 31 de julio, los manifestantes se concentraron a las afueras de la Casa Presidencial con el mismo objetivo. No obstante, alegaron que hasta ahora nadie ha procedido a la devolución del dinero.
Según los afectados, "nadie hace nada, solo nos engañan o tratan de calmar la situación, pero no ofrecen una solución".
Así operaba Koriun Inversiones
Koriun ofrecía atractivos intereses semanales del 5%, que se acumulaban hasta un 20% mensual. Sin embargo, la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) confirmó que la empresa no estaba autorizada para captar fondos del público y que su modelo operativo correspondía a un esquema Ponzi.
De acuerdo con las autoridades, la firma utilizaba el dinero de nuevos aportantes para pagar a inversionistas anteriores, una estructura insostenible que ha dejado afectadas a unas 35,000 personas en al menos siete departamentos del país.
A pesar de la magnitud del caso, los avances judiciales siguen siendo limitados y, hasta el momento, no se ha logrado recuperar el capital de los afectados, lo que ha intensificado la presión ciudadana.