CNE aprueba reglamento de observación electoral: "Hemos estado de acuerdo de forma unánime"

Por unanimidad de votos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la noche de este viernes el reglamento de observación electoral, tras varias semanas de desacuerdos y falta de consenso en el pleno.
La sesión, que se extendió por más de tres horas, concluyó con la aprobación de la normativa que da vía libre a la participación de observadores nacionales e internacionales en las elecciones generales de 2025.
El documento regula la participación de observadores nacionales, en un proceso en el que inicialmente hubo polémica. La controversia surgió cuando el consejero Marlon Ochoa propuso que las decisiones relacionadas con la observación se adoptaran por unanimidad, un requisito no contemplado en la ley electoral.
Analistas advirtieron que esta condición podría abrir la puerta a la exclusión de organizaciones críticas del gobierno, como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el sector privado, el Colegio de Abogados y representantes de iglesias.
La nueva presidenta del CNE, Ana Paola Hall, subrayó la importancia de alcanzar un consenso. “Hoy después de la rotación de la presidencia el día de ayer y debo decir que los dos consejeros y mi persona, su servidora, hemos estado de acuerdo de forma unánime. No ha habido, no ha habido siquiera una discusión, no ha habido ni siquiera un debate en torno al reglamento”, aseguró.
En la misma sesión, el pleno aprobó 25 solicitudes de observación electoral y envió invitaciones al Centro Carter y a la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), para desplegar misiones internacionales en los próximos comicios.
Hall explicó que el reglamento aprobado es clave para garantizar transparencia.
Inicio de la presidencia de Ana Paola Hall en el CNE
“El día de ayer hemos sostenido reuniones extensas, verdad, para intentar lograr esa unanimidad que era importante. Lo que hemos aprobado en este momento es el reglamento para la observación electoral, que era el primer tema con el cual se convocó a sesión, y la carta de entendimiento que deberá suscribirse por parte de los distintos observadores nacionales e internacionales”, detalló.
Otros acuerdos incluyeron la actualización del cronograma electoral, la adopción del protocolo para la recepción de fotografías de candidatos, clave en el diseño de papeleta, y la ratificación del Protocolo contra la Violencia Política de Género, basado en el instrumento aplicado en 2021.
La reunión marcó también el inicio del mandato de Hall en la presidencia del CNE, tras recibir el cargo de manos de Cossette López, quien dirigió el órgano electoral durante el último año.
“Vamos a hacer elecciones y el pueblo hondureño debe tener esa certeza, la noticia debe dejar de ser peleas, conflictos y enfrentamientos, somos tres personas comprometidas para llegar a la meta y le garantizo que vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que así sea”, concluyó Ana Paola Hall en una entrevista brindada tras finalizar la sesión de pleno.