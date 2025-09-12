CNE aprueba reglamento de observación electoral: "Hemos estado de acuerdo de forma unánime"

Tegucigalpa, Honduras.

Por unanimidad de votos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la noche de este viernes el reglamento de observación electoral, tras varias semanas de desacuerdos y falta de consenso en el pleno. La sesión, que se extendió por más de tres horas, concluyó con la aprobación de la normativa que da vía libre a la participación de observadores nacionales e internacionales en las elecciones generales de 2025.

El documento regula la participación de observadores nacionales, en un proceso en el que inicialmente hubo polémica. La controversia surgió cuando el consejero Marlon Ochoa propuso que las decisiones relacionadas con la observación se adoptaran por unanimidad, un requisito no contemplado en la ley electoral. Analistas advirtieron que esta condición podría abrir la puerta a la exclusión de organizaciones críticas del gobierno, como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el sector privado, el Colegio de Abogados y representantes de iglesias. La nueva presidenta del CNE, Ana Paola Hall, subrayó la importancia de alcanzar un consenso. “Hoy después de la rotación de la presidencia el día de ayer y debo decir que los dos consejeros y mi persona, su servidora, hemos estado de acuerdo de forma unánime. No ha habido, no ha habido siquiera una discusión, no ha habido ni siquiera un debate en torno al reglamento”, aseguró. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En la misma sesión, el pleno aprobó 25 solicitudes de observación electoral y envió invitaciones al Centro Carter y a la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), para desplegar misiones internacionales en los próximos comicios. Hall explicó que el reglamento aprobado es clave para garantizar transparencia.

