Nasry Asfura felicita a Anabel Gallardo tras su reelección al frente del Cohep

Tegucigalpa, Honduras.

Nasry Asfura, presidente de Honduras, felicitó este miércoles a Anabel Gallardo por su reelección como presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) para el período 2026-2028. El mandatario envió su mensaje a través de un video oficial, en el que también saludó a la nueva junta directiva del organismo empresarial. “Quiero mandar un saludo a la nueva Junta Directiva del Cohep, especialmente a su presidenta Anabel Gallardo”, expresó el gobernante. Asfura explicó que no pudo asistir a la asamblea empresarial debido a compromisos oficiales relacionados con la representación del país. Además, aseguró que su gobierno mantendrá una relación de colaboración con la empresa privada.

“Pero tienen todo de parte mía, como presidente de la República, todo mi apoyo para que trabajemos juntos, para que me miren como un aliado”, afirmó. El mandatario también destacó la importancia de la cooperación entre el sector público y el sector privado para generar empleo y oportunidades. “Empresa privada, gobierno, para poder servirles, para poder crear esas oportunidades de empleo y para ser una Honduras donde todos nos sintamos satisfechos y conformes”, señaló Asfura. Asimismo, indicó que uno de los objetivos es impulsar la inversión nacional y extranjera en el país. Aseguró que próximamente buscará reunirse con la nueva junta directiva del Cohep. “Dentro de pronto los voy a ir a visitar a la nueva Junta Directiva del Cohep”, expresó en su mensaje.

Periodo 2026-2028

La Asamblea General Ordinaria del Consejo Hondureño de la Empresa Privada decidió este 4 de marzo reelegir a Anabel Gallardo como presidenta de la organización para el período 2026-2028. Tras su reelección, Gallardo agradeció la confianza depositada por el sector empresarial y aseguró que continuará trabajando con compromiso en representación de la empresa privada hondureña. Durante la actividad también participó María Antonieta Mejía, designada presidencial, quien felicitó a Gallardo por continuar al frente del organismo. “Primero felicitarle a Anabel por esa reelección. Mujeres seguimos liderando estos espacios de participación y creo que es importante destacar su enorme labor en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada”, expresó Mejía.

Así quedó conformada la directiva del Cohep

La directiva quedó conformada por Daniel Fortín, de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, como secretario, y José Sabillón como prosecretario. Asimismo, Basilio Fuschich fue nombrado director primero, Rodolfo Castillo director segundo y Raúl Antonio Cárcamo director tercero.