Tegucigalpa recuerda, entre lluvias, los daños del huracán Mitch

A 25 años del paso del huracán Mitch por Honduras, su capital, Tegucigalpa, que sufrió severos daños, es una ciudad más vulnerable a los desastres naturales y está en alerta verde o preventiva por las lluvias que se están registrando en el país.

“Hoy, 25 años después del Mitch, encontramos que no somos una ciudad resiliente, no somos un país resiliente porque no hemos logrado salir todavía de ese pasado”, dijo a EFE el alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, quien era un joven voluntario cuando el fenómeno, convertido en tormenta tropical, comenzó a causar destrozos en Tegucigalpa el 30 de octubre de 1998.