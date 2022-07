Julissa Villanueva sobre masacre: “Espero que la Fiscalía no turne el caso a otras agencias como la ATIC”

“Este no es un evento fortuito, no es una situación que enmarque un hecho no planificado. Este caso no quedará en la impunidad y se están realizando un despliegue de actividades. Honduras necesita ser liberada de la narcoactividad ya que en 10 años hemos visto cómo el crimen se confabula con el Estado, tenemos que desarticular toda la institucionalidad”, agregó.

ADEMÁS: Armas que utilizaron sicarios en masacre son de uso exclusivo de cuerpos de seguridad: Denis Castro

Para concluir, Villanueva mandó un mensaje claro al Ministerio Público y de manera enfática declaró: “Espero que la Fiscalía no turne el caso a otras agencias como la Atic (Agencia Técnica de Investigación Criminal) porque van a obstaculizar el caso”.