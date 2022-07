“Fue una acción planificada”: Policía sobre masacre en que murió hijo de Pepe Lobo y tres jóvenes más

El director de la entidad, Gustavo Sánchez, detalló que la principal hipótesis es el ataque de una estructura criminal y que la indumentaria supuestamente policial utilizada por algunos de los sicarios está descartada como propiedad de la institución.

Sánchez amplió diciendo que la versión que señala a la Mara Salvatrucha (MS-13) como perpetradora del múltiple crimen aún es objeto de investigación.

Julissa Villanueva, subsecretaria de Seguridad, dijo que “hay acciones encaminadas para resolver el caso”. A la vez, condenó el hecho y señaló que “son evidentes las acciones de grupos delictivos y generar caos en la población, además de desestabilizar el sistema de seguridad”.

“Es evidente lo hecho por grupos delictivos y detectamos que hemos heredado un problema al ser un narcoestado, ante estas estructuras criminales estamos luchando de frente”, pormenorizó.

Con respecto a la investigación de la masacre, la funcionaria dijo que “las acciones vienen encaminadas a generar un caos, el compromiso es llegar hasta los responsables y este caso no será la excepción ya que hay muchas actividades investigativas”.

“Este no es un evento fortuito, no es una situación que enmarque un hecho no planificado. Este caso no quedará en la impunidad y se están realizando un despliegue de actividades. Honduras necesita ser liberada de la narcoactividad ya que en 10 años hemos visto cómo el crimen se confabula con el Estado, tenemos que desarticular toda la institucionalidad”, agregó.

Para concluir, Villanueva mandó un mensaje claro al Ministerio Público y de manera enfática declaró: “Espero que la Fiscalía no turne el caso a otras agencias como la ATIC porque van a obstaculizar el caso”.