Ricardo Álvarez consternado por la muerte del hijo de Pepe Lobo

El ex alcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez, reaccionó a la muerte violenta de Said Lobo, hijo del ex presidente “Pepe” Lobo, asesinado en una masacre la madrugada de este jueves en un club nocturno de la capital.

“Dios y La Virgen le den a la familia el consuelo en este trágico día con la pérdida de Said. A mis compadres los abrazo y pido por ellos y sus hijos. Resignación cristiana a los familiares de los fallecidos, mi abrazo a Walter Chávez y Romeo Vásquez”, posteó el nacionalista.

Puede leer: ‘Mel’ Zelaya se solidariza con “Pepe” Lobo tras el asesinato de su hijo en Tegucigalpa

El hecho ocurrió a las 2:30 de la madrugada en las inmediaciones del bulevar Morazán, cuando recién habían salido de una discoteca.

Las víctimas fueron identificadas como Said Lobo Bonilla, hijo del ex presidente Lobo, también está un sobrino de la esposa del general retirado Romeo Vásquez Velásquez, identificado como Luis Zelaya. Entre las víctimas también han sido identificados Salomón Vásquez, hijo de un militar retirado que vive en La Ceiba, y Norlan Enrique Rivera Rodríguez, conductor y seguridad de Said Lobo Bonilla.

Cuando los muchachos salieron abordaron dos vehículos y al salir fueron interceptados por hombres armados que obligaron a los muchachos a bajarse y fue cuando los acribillaron.

También: Seis sicarios perpetraron el asesinato del hijo del expresidente Lobo y otras tres personas