El asesor presidencial del mandatario Juan Orlando Hernández, Marvin Ponce, aseguró el pasado jueves que busca una nueva entidad política y afirmó que su partido idóneo es Libertad y Refundación (Libre), el cual tomará el poder de la nación a partir del 27 de enero próximo con la asunción de Xiomara Castro.

“Yo soy comunista, soy de ideas comunistas, de izquierda. No soy practicante del comunismo porque aquí no se puede en el país”, aseguró Ponce en el programa Doble Vía de Radio América.

Ponce añadió que actualmente anda en busca de integrarse a un partido. “Tengo que buscar un partido porque a mí me gusta la política”, agregó el exdiputado del partido Unificación Democrática.

”Mi partido idóneo sería Libre... de acuerdo a mis ideas, pero no sé si me van aceptar, no he probado todavía”, reveló el asesor presidencial del saliente titular del Ejecutivo.

Asimismo, mencionó que el expresidente de Honduras y coordinador general de Libre, Manuel Zelaya Rosales, le envió dos emisarios para que se reuniera con él, pero se negó porque estaba trabajando con el Gobierno. “No puedo ser desleal”, expresó.

Rememoró que en más de una ocasión le ofrecieron unirse a las filas del Partido Nacional, pero rechazó las propuestas. “Me ofrecieron que me afiliara y que me pondrían de designado presidencial y rechacé esa petición, porque yo nunca fui nacionalista”, concluyó.