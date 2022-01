Incertidumbre: este domingo se elige la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional

Los diputados electos el pasado 28 de noviembre están convocados este domingo para elegir la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional (CN).

Se había mencionado que la sesión podría ser vía zoom; sin embargo, el CN informó la tarde de este sábado que la sesión ordinaria se realizará a partir de las 7:00 am en el Hemiciclo Legislativo de manera presencial.

La elección se llevará a cabo en un ambiente de tensión por el caos ocurrido ayer en el CN cuando se juramentó a la junta provisional.

Leonel Ayala, ministro de Gobernación, juramentó a Jorge Cálix como presidente, a Yavhé Sabillón como vicepresidente y a Beatriz Valle como secretaria.

Lo que procede ahora es nombrar al resto de los integrantes para la misma; sin embargo, un grupo de diputados de Libre y del Partido Salvador de Honduras (PSH) buscan instalar una nueva directiva liderada por Luis Redondo.

Beatriz Valle, esta noche, en entrevista exclusiva para Radio América dijo que Jórge Cálix será el nuevo presidente del CN, que ellos tienen los votos necesarios, y aunque Libre intente quitarles algunos no será suficiente.

También enfatizó en que si los ataques contra ellos continúan, como en los días anteriores, la reunión en el CN no podrá hacerse presencial: “Creo que va ser peligroso irse a meter ahí (Congreso Nacional), porque ellos tienen enardecida a la gente, engañada (...) Hemos contemplado hacerlo virtual. No queríamos, no hemos querido. Nosotros no queremos continuar con las mismas prácticas, pero yo soy una persona decente y no me voy a ir a exponer a que me golpee gente que está usada por otros que andan detrás de otros intereses...”

Agregado a lo dicho por Valle, se suma la petición hecha por la presidenta electa en su disertación en la vigilia: las vallas que rodean el Congreso Nacional no deben existir, pues a criterio de ella, basándose en ideales democráticos, el pueblo debe estar presente cuando se discutan o tomen iniciativas que le competen, por lo tanto, los espacios públicos durante su gestión volverán a ser utilizados por el pueblo, posteriormente, la Policía Nacional rompió las cadenas de las vallas y estas fueron derribadas.

Bancada de Jorge Cálix

“Los diputados de cinco bancadas con ochenta y cinco diputados, eran 21 de Libre, 18 del Liberal, 44 del Partido Nacional, uno de la DC y uno del PAC votaron a favor de Jorge Cálix. Fue así que se sometió la moción”, dijo Leonel Ayala.

Agregó que este es el juego democrático, pero las firmas son las que cuentan y “no podemos llamar al engaño de nadie porque aquí están las firmas que he tomado en consideración ante esta situación”.

Partido Libre

Anoche el partido Libre, que lidera la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, expulsó a 18 de sus diputados por oponerse a que el titular del Legislativo fuera Luis Redondo, y convocó a una movilización en rechazo a la junta directiva provisional.

La expulsión “definitiva” de los 18 diputados disidentes fue informada por Castro en una reunión extraordinaria de líderes y diputados de Libre, cuyo coordinador es el expresidente hondureño Manuel Zelaya.