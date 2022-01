“Nunca he traicionado a nadie”: Beatriz Valle pide a Xiomara Castro rectificar postura

La virtual Secretaria de la junta directiva provisional del Congreso Nacional, Beatriz Valle, salió a defender su postura y pidió a la presidenta electa Xiomara Castro, y al coordinador de Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, rectificar su postura.

“Nosotros nunca le hemos fallado a Xiomara Castro”, aclaró.

“Me siento sorprendida por la conducta de Manuel Zelaya... Presidente Zelaya es amigo mío desde hace 20 años y jamás le he faltado el respeto”, destacó.

La diputada aseguró que la decisión tomada hoy en el Congreso la hicieron para salvar y garantizar el Congreso Nacional a Xiomara Castro.

Le recordó al coordinador de Libre que “el partido Libre no es una familia”.

“Manuel Zelaya ya debe entrar en razón”, indicó.

Agregó: “Yo no me hice corrupta del un día para otro, yo no me hice narcotraficante de un día para otro. Yo no he andado escondida”.

La diputada por el departamento de Francisco Morazán, quien dijo sentirse lastimada por las acciones de los sus compañeros. “Vamos a tener el Congreso Nacional más bello en la historia del país”.

Recordó que tuvo que aguantarse los comentarios machistas de un supuesto romance entre ella y Manuel Zelaya, pero se lo tragó para mantener su carrera política.

“Yo tengo 20 años de trabajar con la familia Zelaya. Yo pienso que en este momento están cometiendo un error. Nosotros lo que queremos hacer Presidenta -Xiomara Castro- es regalarle a usted la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede), porque piensan mal si tenemos 12 años de estar luchando por refundar la patria, pero no podemos refundar la patria violando las leyes”, recordó.

La reacción de la diputada de Libre surge después que se eligiera la junta directiva provisional del Congreso Nacional en la que Jorge Cálix es el presidente, Yahvé Sabillón vicepresidente y ella como Secretaria.