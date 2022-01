Tras que se hiciera pública y oficial la expulsión de los 18 diputados de Libre cuya posición es afín a Jorge Cálix; German Altamirano, uno de los diputados expulsados se pronunció esta noche en el noticieroTN5.

“Desde chiquito me enseñaron que debo pelear por mis derechos, que tengo que pelear por mis posturas, y yo no he cometido ningún error (...) tengo que afrontar las consecuencias de lo que hago. No tengo que pedir perdón”

Asimismo, el diputado cuestionó los estatutos determinados por la coordinación de Libre para que fueran expulsados. Igualmente calificó de consecuencia nefasta lo que les está pasando a ellos. “Nosotros no estamos en contra de Xiomara, en contra del coordinador o del partido”. Agregó que el acuerdo entre Libre y el PSH no se cumplió porque no se alcanzó los 65 votos que se necesitaban.

“Nosotros no estamos en una afronta o en enfrentamiento con el Poder Ejecutivo. Vamos a acuerpar la agenda de Xiomara Castro. Lo que estamos haciendo es apoyando a alguien de Libre. Nosotros, hoy tenemos más del 40% de la bancada de Libertad y Refundación. Y, por supuesto, el resto de las otras bancadas que las vamos a necesitar para poder cumplirle las promesas que Xiomara hizo en campaña: derogar las Zedes, derogar la Ley de Secretos, eliminar las leyes nocivas que han perjudicado al Gobierno”.

También dijo que a pesar de la postura de la presidenta electa, él se considera de Libre, que sus convicciones no habían fracasado, que no se había vendido; “seguimos siendo todos libres”, argumentó, y para concluir resaltó: “ Preferimos un presidente del Congreso Nacional de Libertad y Refundación, antes que de que sea del matrimonio entre el Partido Nacional y Partido Liberal”.