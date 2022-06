Las ausencias de Venezuela y Nicaragua, y las dudas sobre Cuba, han roto el sentido de la Cumbre de las Américas de la próxima semana en Los Ángeles, donde EEUU quiere promover un gran pacto migratorio sin la presencia de tres países fundamentales en este ámbito.

Hasta la fecha, el Gobierno del presidente Joe Biden ha evitado publicar la lista de invitados al evento, que se desarrollará del 6 al 10 de junio, en medio de las advertencias de países como México, Honduras y algunos territorios de la Comunidad del Caribe (Caricom), que podrían boicotear la cumbre por las ausencias.

En el caso de Honduras, la presidenta Xiomara Castro, el pasado 11 de mayo dejó en claro que no asistiría a la Cumbre si no eran invitados todas la naciones de América. “Si no estamos todas las naciones, no es Cumbre de las Américas”, posteó en Twitter. Ayer se informó de parte de la Cancillería, que Eduardo Enrique Reina representará a Honduras.

Por su parte, el designado presidencial Salvador Nasralla, en su cuenta de Twitter escribió que “hoy sentimos que la decisión política de Xiomara de no asistir a la Cumbre, es oportunidad que pierde Honduras, ya que nos pone al lado de gobiernos que no permiten a sus ciudadanos el derecho que el pueblo tuvo en Honduras de elegirnos a nosotros(Xiomara, Doris,Florentino y yo)”.